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ТЭК 10.02.2024 12:58

В Туркменистане в 2023 году добыто 80,6 млрд куб.м. газа и 8,3 млн т нефти

В Туркменистане в прошлом году было добыто более 80 млрд куб. м. природного газа и более 8 млн тонн нефти, сообщил председатель Государственного комитета по статистике Туркменистана Довлетгелди Аманмухаммедов.

По итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен устойчивый рост. В частности, добыча природного газа составила 80 млрд 618,7 млн кубометров, нефти - 8 млн 316,7 тыс. тонн, сказал он, выступая на расширенном заседании кабинета министров страны в минувшую пятницу, сообщает в субботу Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе заседания Аманмухаммедов отчитался о выполнении министерствами и отраслевыми ведомствами планов за прошлый год.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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