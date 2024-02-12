ADY Express увеличила в январе грузоперевозки на 31%

ООО «ADY Express» ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АЖД) увеличила в январе 2024 года перевозки грузов на 31% по сравнению с показателем январем прошлого года, до 453,621 тыс. т.
«Значительный прирост грузоперевозок касается как транзитных, так и экспорто-импортных грузов. Одним из ключевых факторов, способствующих этому росту, является увеличение транзитных перевозок через территорию Азербайджана. В январе 2024 года объем транзитных грузов, перевезенных ADY Express, составил 280,838 тыс. т (рост на 17%)», - говорится в сообщении компании.
По данным ADY Express, основной объем транзитных грузов прошел через Средний коридор, который стал предпочтительным маршрутом для международных перевозок между Востоком и Западом.
«Этот коридор обеспечивает быструю и эффективную транспортировку грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу и наоборот, делая Азербайджан ключевым транзитным узлом на этом маршруте», - говорится в информации.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как Средний коридор - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
Н.Аббасова
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