Siemens начинает buyback на 6 млрд евро

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в понедельник начинает пятилетнюю программу обратного выкупа акций на сумму до 6 млрд евро, говорится в сообщении компании.
Программа рассчитана на период до 31 января 2029 года включительно и предполагает покупку не более 80 млн бумаг.
О ней было объявлено в ноябре прошлого года.
Акции приобретаются исключительно для использования в пенсионных целях, реализации программ стимулирования сотрудников и исполнения других обязательств, в том числе связанных с конвертируемыми облигациями.
Котировки акций Siemens растут на 0,3% на торгах в понедельник.
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