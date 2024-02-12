Азербайджан достиг значительного уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма - MONEYVAL

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в понедельник опубликовал оценочный отчет (по V раунду) по Азербайджану, в котором призвал власти страны продолжить усиливать меры борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
«В новом отчете, опубликованном сегодня, MONEYVAL призывает власти Азербайджана и дальше усиливать меры борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения», - говорится в размещенном на сайте Совета Европы пресс-релизе, выдержки из которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
В нем отмечается, что в отчете представлена комплексная оценка соблюдения страной стандартов, разработанных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ).
В документе говорится, что с 2014 года, когда MONEYVAL в последний раз оценивал Азербайджан, страна предприняла ряд действий по укреплению своей правовой и институциональной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и начала внедрять элементы системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
MONEYVAL отмечает, что Азербайджан достиг значительного уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, и что власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления, связанные с финансированием терроризма.
Что же касается международного сотрудничества, то здесь Азербайджан, говорится в пресс-релизе, достиг значительного уровня эффективности и получил высокую оценку за способность властей предоставлять конструктивную помощь и обращаться за ней.
В отчете отмечается, что страна демонстрирует понимание рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эксперты MONEYVAL при этом указывают, что необходимы серьезные улучшения для осуществления эффективного расследования и судебного преследования за отмывание денег, дополнительные меры для обеспечения большей последовательности в расследовании и судебных преследовании. В отчете также содержатся другие рекомендации.
Азербайджан отчитается перед MONEYVAL о прогрессе в укреплении мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в декабре 2025 года, указывает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-релиз.
MONEYVAL на заседании 5 декабря 2018 года заслушала отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности. На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была оценена положительно.
Р.Керимов
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