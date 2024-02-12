Мир не должен допустить наступления Израиля на Рафах - ООН

Полномасштабное наступление войск Израиля на Рафах в секторе Газа грозит гуманитарной катастрофой, международное сообщество не должно допустить такого развития событий, заявил в понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Мир не должен позволить случиться этому", - приводят западные СМИ его слова.

"Возможное полноценное вторжение в Рафах, где у границы с Египтом находятся 1,5 млн палестинцев, которым некуда бежать - ужасает, с учетом того, как много гражданских лиц, опять в основном детей и женщин, погибнет или получит ранения", - сказал он.

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с нидерландским коллегой Марком Рютте в Иерусалиме вновь заявил, что Израиль "не оставит террористические батальоны в Рафахе в покое", и операция продолжится до тех пор, пока Израиль не добьется полной победы над группировкой ХАМАС. Также, по данным The Times of Israel, придерживающийся правых взглядов глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич призвал Нетаньяху не отправлять в Каир представителей Израиля для переговоров по соглашению о заложниках, а вместо этого покончить с неприятелем в Рафахе и ликвидировать руководителей ХАМАС по всему миру.

В понедельник израильские военные провели рейд на Рафах и под огнем вызволили двух заложников из тщательно охраняемого дома. Однако, по утверждениям местных властей, авиаудары Израиля, под прикрытием которых проходила операция, привели к гибели 67 палестинцев.

Позднее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант назвал этот рейд "поворотным моментом кампании" и пообещал новые подобные операции. В то же время представитель военизированного крыла движения ХАМАС Абу Обайда выступил с заявлением, что трое из восьми заложников, раненных ранее при ударах Израиля по сектору, скончались. При этом по оценкам израильских военных, к данному моменту погиб 31 заложник, находившийся у ХАМАС.

В свою очередь глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израилю стоит всерьез подумать о последствиях планируемого штурма Рафаха. "Мы очень обеспокоены ситуацией, и мы хотим, чтобы Израиль остановился и подумал очень тщательно прежде, чем он предпримет дальнейшие действия. Но прежде всего мы хотим немедленной остановки боев, и хотим, чтобы оно привело к прекращению огня", - сказал министр.

Также власти Британии ввели санкции против четырех израильских поселенцев за действия против палестинцев. Ранее на подобные шаги пошла администрация США. В свою очередь палестинская сторона приветствовала эти меры Лондона, но указала на их недостаточность.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал США и другие страны прекратить поставки оружия Израилю. Он также выразил беспокойство в связи с перспективой наступления Израиля на Рафах, где укрывается более половины населения сектора Газа. "Им некуда эвакуироваться. Куда им, на Луну? Куда они собираются эвакуировать этих людей?" - приводит агентство Associated Press слова Борреля.