ЕС предварительно планирует выделить в 2024г на гуманитарную помощь более 1,8 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник об утверждении первоначального годового гуманитарного бюджета ЕС на 2024 год в размере более 1,8 млрд евро, заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он сообщил, что в 2023 году "дефицит финансирования достиг нового рекордного уровня".

"Перед лицом этой тревожной тенденции Европейская комиссия продолжит финансировать гуманитарную деятельность в поддержку наиболее уязвимых слоев населения, независимо от того, кто они и где они находятся в мире", - добавил еврокомиссар.

Как отмечается в коммюнике ЕК, учитывая, что в 2024 году, по оценкам, почти 300 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи, ЕС "вновь повышает свое обязательство поддерживать наиболее уязвимые слои населения во всем мире". В документе поясняется, как будет распределена гуманитарная помощь Еврокомиссии в 2024 году. В списке нуждающихся - страны Сахеля, бассейна озера Чад, Африканского Рога и других регионов Африки. Помощь запланирована для государств Ближнего Востока, особенно для палестинского населения, главным образом в секторе Газа. Учтены гуманитарные интересы стран Юго-Восточной Европы и ближайших соседей ЕС, Западных Балкан, Кавказа и Турции.

Запланирована помощь государствам Южной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, Карибскому региону.

Около 315 млн евро зарезервировано для реагирования на внезапно возникающие чрезвычайные ситуации и непредвиденные гуманитарные кризисы, которые могут возникнуть в течение года.