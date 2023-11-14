ЕК выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении 110 млн евро на дополнительную гуманитарную помощь для Украины в связи с приближением зимы.
"Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита", - говорится в сообщении ЕК, опубликованном в Брюсселе.
В коммюнике поясняется, что 100 млн евро пойдут на гуманитарные операции в Украине, еще 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и принимающих сообществ в Молдове.
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