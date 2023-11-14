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Дальнее зарубежье 14.11.2023 17:42

ЕК выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении 110 млн евро на дополнительную гуманитарную помощь для Украины в связи с приближением зимы.

"Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита", - говорится в сообщении ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В коммюнике поясняется, что 100 млн евро пойдут на гуманитарные операции в Украине, еще 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и принимающих сообществ в Молдове.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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