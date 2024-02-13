Министр обороны США уже во вторник может вернуться к работе после лечения

Шеф Пентагона Ллойд Остин прошел нехирургическое лечение для лечения связанных с мочевым пузырем осложнений, он сможет вернуться к работе уже во вторник.
"Министр обороны Ллойд Остин перенес нехирургические процедуры под общим наркозом для решения проблем с мочевым пузырем", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны США в понедельник.
"Длительного пребывания в больнице не предвидится. Мы ожидаем, что министр обороны сможет вернуться к своим привычным обязанностям завтра", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что проблема с мочевым пузырем не повлияет на процесс выздоровления Остина от рака простаты, "прогноз остается превосходным".
Утром в понедельник стало известно, что Остина поместили в отделение интенсивной терапии после госпитализации в ночь на понедельник.
Ранее сообщалось, что главу Минобороны США доставила в госпиталь его служба безопасности после того, как у него появились симптомы, "указывающие на неотложную проблему с мочевым пузырем". После этого госпитализированный министр передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.
Тогда же отмечалось, что председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и Конгресс уведомили о случившемся.
Остин был госпитализирован 1 января из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы. Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 января о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.
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