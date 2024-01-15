Шефа Пентагона выписали из больницы, пока он будет работать из дома

Министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы, где с 1 января проходил лечение связанных с раком осложнений, он продолжит работать дистанционно, сообщает Пентагон.

"Сегодня, после консультаций с медперсоналом, Остина выписали из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида", - говорится в заявлении Пентагона, распространенном американскими СМИ.

В нем отмечается, что шеф Пентагона продолжает лечиться и будет какое-то время выполнять свои обязанности из дома.

В больнице сообщили, что за время госпитализации состояние здоровья Остина улучшилось.

"Он прошел несколько медицинских тестов и проверок. Его выписали, рекомендовав курс физиотерапии и регулярные осмотры. Ожидается, что министр обороны полностью восстановится", - сообщается в документе.

Ранее представители центра сообщили, что в начале декабря у Остина обнаружили рак предстательной железы в ходе лабораторных тестов для скрининга простаты. 22 декабря Остин перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" - простатэктомию для лечения рака.

Тем не менее 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями - сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей.