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Дальнее зарубежье 15.01.2024 21:15

Шефа Пентагона выписали из больницы, пока он будет работать из дома

Министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы, где с 1 января проходил лечение связанных с раком осложнений, он продолжит работать дистанционно, сообщает Пентагон.

"Сегодня, после консультаций с медперсоналом, Остина выписали из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида", - говорится в заявлении Пентагона, распространенном американскими СМИ.

В нем отмечается, что шеф Пентагона продолжает лечиться и будет какое-то время выполнять свои обязанности из дома.

В больнице сообщили, что за время госпитализации состояние здоровья Остина улучшилось.

"Он прошел несколько медицинских тестов и проверок. Его выписали, рекомендовав курс физиотерапии и регулярные осмотры. Ожидается, что министр обороны полностью восстановится", - сообщается в документе.

Ранее представители центра сообщили, что в начале декабря у Остина обнаружили рак предстательной железы в ходе лабораторных тестов для скрининга простаты. 22 декабря Остин перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" - простатэктомию для лечения рака.

Тем не менее 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями - сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ОСТИН, ВЫПИСКА


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