Пентагон прорабатывает стратегию использования частных космических компаний для военных миссий

Министерство обороны и Космические силы США завершают разработку масштабной стратегии использования возможностей частных аэрокосмических компаний для выполнения военных задач на орбите, сообщило издание Defense One.

Разработка такой стратегии может быть завершена уже в ближайшие недели, отмечает издание, ссылаясь на американских военных.

По их словам, "Пентагон и Космические силы готовят коммерческую космическую стратегию, которая может появиться в начале следующего месяца, чтобы официально признать возросшую роль частных космических компаний в национальной обороне".

"Коммерческая космическая стратегия почти готова к реализации. Мне кажется, что я довел это дело до конца, когда вы можете ожидать от этого документа всего, что только можно пожелать", - заявил начальник управления космических операций генерал Ченс Зальцман на симпозиуме по обеспечению космической безопасности в Институте Митчелла.

Пентагон и Космические силы вносят последние штрихи в свою стратегию, она может быть готова уже к началу апреля, указал Зальцман.

"Я планирую поговорить об этом более подробно на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс через пару недель, - сказал он. - Вы увидите, где коммерческая индустрия может принести максимальную пользу нам как Космическим силам и каковы наши потребности".

Стратегия разрабатывается на фоне того, как Минобороны США углубляет свои отношения с коммерческими космическими компаниями, такими как SpaceX, подчеркнуло издание.