Пентагон прорабатывает стратегию использования частных космических компаний для военных миссий

Министерство обороны и Космические силы США завершают разработку масштабной стратегии использования возможностей частных аэрокосмических компаний для выполнения военных задач на орбите, сообщило издание Defense One.
Разработка такой стратегии может быть завершена уже в ближайшие недели, отмечает издание, ссылаясь на американских военных.
По их словам, "Пентагон и Космические силы готовят коммерческую космическую стратегию, которая может появиться в начале следующего месяца, чтобы официально признать возросшую роль частных космических компаний в национальной обороне".
"Коммерческая космическая стратегия почти готова к реализации. Мне кажется, что я довел это дело до конца, когда вы можете ожидать от этого документа всего, что только можно пожелать", - заявил начальник управления космических операций генерал Ченс Зальцман на симпозиуме по обеспечению космической безопасности в Институте Митчелла.
Пентагон и Космические силы вносят последние штрихи в свою стратегию, она может быть готова уже к началу апреля, указал Зальцман.
"Я планирую поговорить об этом более подробно на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс через пару недель, - сказал он. - Вы увидите, где коммерческая индустрия может принести максимальную пользу нам как Космическим силам и каковы наши потребности".
Стратегия разрабатывается на фоне того, как Минобороны США углубляет свои отношения с коммерческими космическими компаниями, такими как SpaceX, подчеркнуло издание.
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