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Дальнее зарубежье 01.02.2024 21:08

США не хотят расширения конфликта на Ближнем Востоке, уверяет глава Пентагона

Администрация США при планировании ответа на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке стремятся не допустить возникновения еще одного конфликта в этом регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Наша цель - убедиться, что боевые действия в Газе не превратятся в более масштабный конфликт", - отметил Остин во время брифинга в четверг.

При этом он в очередной раз заверил, что США готовят ответ на проведенный в январе бойцами проиранского военизированного формирования удар беспилотника по американской базе на границе Иордании и Сирии. Обстрел тогда привел к гибели трех военнослужащих, десятки получили ранения. Базы США на Ближнем Востоке в последние месяцы регулярно подвергались обстрелам, однако столь крупные потери от таких действий американские военные понесли впервые.

"Мы понимаем, что это непростая задача. Нужно принять меры, чтобы ответственные за это нападение понесли наказание, обеспечить защиту наших сил. И при этом мы должны не допустить эскалации", - сказал шеф оборонного ведомства США.

Говоря о поддерживаемых Ираном группировках на Ближнем Востоке, он признал, что у них серьезный военный потенциал. "Но у меня военные возможности - намного более существенные", - предупредил Остин.

Кроме того, шеф Пентагона обратился к Ирану с призывом прекратить поставлять йеменским хуситам оружие, которое они используют для совершения атак на суда в Красном море.

"Мы призываем Иран прекратить поставки хуситам высокотехнологичного оружия, которое они применяют для нападения на корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе", - заявил Остин.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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