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США в конце года проведут очередное испытание гиперзвуковой ракеты HACM

Соединенные Штаты планируют провести в четвертом квартале 2024 года и начале 2025 года серию испытаний разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на данные американских ВВС.

Предполагается, что ракета воздушного базирования поступит на вооружение в 2027 году, хотя практически все последние ее испытания были неудачными.

Этой ракетой планируется оснащать как стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H, так истребители F-15E/EX.

Программа HACM должна прийти на смену программе гиперзвуковой аэробаллистической ракеты воздушного базирования AGM-183 ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), которая фактически уже приостановлена из-за череды неудач и ввиду отсутствия заметных результатов.

Точные технические данные ракеты HACM строго засекречены. По открытым источникам, она является двухступенчатой, включает разгонную ступень с твердотопливным двигателем, которая после отработки сбрасывается, и боевую ступень, являющуюся самостоятельным летательным аппаратом с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Проектная дальность HACM составляет 500 км (по сравнению с 1000 км у AGM-183 ARRW), скорость - около 7 Маха.

Разрабатываемая по программе HACM гиперзвуковая ракета меньше по размерам, чем ARRW, благодаря чему может использоваться не только стратегическими бомбардировщиками, но и многоцелевыми истребителями.

Согласно проекту оборонного бюджета США, на работы по проекту HACM в 2025-м финансовом году (начинается 1 октября текущего года) предусматривается выделение $517 млн, а на период вплоть до 2029 года - $2,4 млрд.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ГИПЕРЗВУК, ИСПЫТАНИЯ


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