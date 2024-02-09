США выведут на орбиту новые спутники слежения за пусками гиперзвуковых ракет

Агентство противоракетной обороны США планирует 15 февраля в рамках миссии USSF-124 вывести на орбиту два космических аппарата отслеживания запусков гиперзвуковых ракет, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS), сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

Вместе с этими новыми аппаратами на орбиту в рамках миссии Tranche 0B будут также выведены четыре спутника Wide Field Of View (WFOV) первичного отслеживания пусков гиперзвуковых ракет Агентства космических разработок.

Все эти аппараты являются составной частью создаваемой США новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - "космической архитектуры Proliferated Warfighter". Спутники оснащены оборудованием повышенной чувствительности для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет.

Американские аппараты действующей СПРН находятся на более высокой орбите - до 35 тыс. км. Обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые маневрирующие цели в атмосфере (в отличие от баллистических ракет, траектория полетов которых проходит через космос и не меняется) не могут. К тому же у гиперзвуковых ракет тепловые следы от выхлопных газов ниже, чем у более крупных баллистических ракет большой дальности, что затрудняет их обнаружение с помощью существующих военных спутников слежения.

Спутники WFOV, оснащенные инфракрасными системами обнаружения гиперзвуковых угроз, будут передавать первичную информацию о пусках аппаратам HBTSS для более точного распознавания и формирования данных целеуказания для наземных ракет-перехватчиков.

В 2023 году США уже вывели на орбиту 4 спутника предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км с широким полем обзора WFOV, а также 20 аппаратов лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В ближайшие годы планируется запуск не менее 54 спутников WFOV, 250 аппаратов связи и десятков спутников HBTSS.

В перспективе после полного развертывания новая американская система отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет будет состоять из 550 космических аппаратов.