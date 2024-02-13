Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов

Три стартап-команды Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) стали победителями программы «Акселерация стартапов» (SAP), реализованной при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Университета Сунгсил, Корейского института развития (KDS) и Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA). БВШН занимает первое место среди вузов страны по количеству стартапов-победителей. Две победившие команды состоят из студентов, обучающихся по специальности «Бизнес администрирование», а одна - из студентов, обучающихся по специальности «Химическая инженерия».

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