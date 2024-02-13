Денежные переводы мигрантов из ЕС в другие страны достигли рекорда в 2022 году

Объем денежных переводов, отправляемых мигрантами из Евросоюза в свои страны, постоянно увеличивался с 2014 года и в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).
Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, который составлял 38,2 млрд евро.
Наибольшая доля средств (9,6 млрд евро, или 22%) была переведена в 2022 году в европейские страны, которые не входят в ЕС. Далее следуют Азия (исключая Ближний и Средний Восток) - 8,6 млрд евро (20%) и государства северной Африки - 8,2 млрд евро (19%).
Между тем объем поступающих в Евросоюз переводов лишь незначительно вырос - с 11,6 млрд евро в 2014 году до 13,5 млрд евро в 2022 году. На европейские государства, которые не входят в ЕС, пришлось 51% этих средств (6,7 млрд евро). Далее идет Северная Америка (2,6 млрд евро, или 20%) и страны центральной и южной части Африки (1,4 млрд евро, или 10%).
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