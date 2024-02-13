Конституционный Суд Азербайджана утвердил итоги президентских выборов

Пленум Конституционного Суда на заседании во вторник утвердил итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане на основании материалов, предоставленных со стороны Центризбиркома, состоявшихся 7 февраля.
Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Решение суда зачитал председатель КС Фархад Абдуллаев.
По его словам, кандидат в президенты Ильхам Алиев набрал 92,12% на внеочередных выборах главы государства. За Алиева проголосовали 4 млн 567,458 тыс. избирателей.
Абдуллаев подчеркнул, что всего на выборах проголосовало 4 млн 967,795 избирателей. При этом со стороны ЦИК недействительными были признаны 9 828 бюллетеней, действительными - 4 млн 957,967 тыс.
Он отметил, что голоса между остальными кандидатами распределились следующим образом: Захид Орудж - 2,17% (107,932 тыс. голосов), Фазиль Мустафа - 1,99% (98,421 тыс.), Гудрят Гасангулиев - 1,72% (85,411 тыс.), Рази Нуруллаев - 0,8% (39,643 тыс.), Эльшад Мусаев - 0,66% (32,885 тыс.) и Фуад Алиев - 0,54% (26,517 тыс.).
Абдуллаев добавил, что на основании итогов голосования Ильхам Алиев считается избранным президентом Азербайджана, так как за него проголосовали более 50% избирателей, принявших участие в выборах.
Глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании КС сообщил, что на 11 избирательных участках были зафиксированы нарушения и на основании этого результаты голосования на этих участках были аннулированы. В результате, итоговая явка на выборах составила 76,43%.
Панахов добавил, что в день голосования никаких жалоб в ЦИК не поступило.
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