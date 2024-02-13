Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
ВЫБОРЫ КАРАБАХ COP29 НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8299 RUR   0.0186 GBR   2.144 TRY   0.0553

Цена на нефть

12.02 $/bbl +/- WTI 76.92 +0.08 Brent 82.00 -0.19

ТЭК 13.02.2024 15:40

Темпы повышения мирового спроса на нефть в 2024 г. замедлятся до 1,2-1,3 млн б/с - глава МЭА

Ситуация на глобальном нефтяном рынке, вероятно, останется комфортной в этом году, поскольку наращивание поставок рядом стран позволит удовлетворить спрос и будет сдерживать цены, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году, поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется, заявил Бироль на Bloomberg TV во вторник.

Согласно январскому отчету МЭА, в 2023 году глобальный спрос на нефть вырос на 2,254 млн б/с.

Повышение спроса будет легко компенсировано увеличением добычи в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Гайана, отметил Бироль.

"Этот рост добычи будет более чем достаточен для удовлетворения глобального спроса на нефть, - сказал глава МЭА. - Таким образом, в отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года".

Бироль подтвердил прогноз МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть достигнет плато к концу текущего десятилетия, поскольку мир стремится отойти от использования ископаемого топлива в целях ограничения последствий для климата.

Он также отметил, что страны ОПЕК пока демонстрируют "хорошую дисциплину" в выполнении условий ограничения добычи, а также предостерег от дальнейшего снижения добычи, поскольку это может спровоцировать подъем цен и усиление инфляции.

МЭА опубликует очередной обзор по рынку нефти 15 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az