Темпы повышения мирового спроса на нефть в 2024 г. замедлятся до 1,2-1,3 млн б/с - глава МЭА

Ситуация на глобальном нефтяном рынке, вероятно, останется комфортной в этом году, поскольку наращивание поставок рядом стран позволит удовлетворить спрос и будет сдерживать цены, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году, поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется, заявил Бироль на Bloomberg TV во вторник.
Согласно январскому отчету МЭА, в 2023 году глобальный спрос на нефть вырос на 2,254 млн б/с.
Повышение спроса будет легко компенсировано увеличением добычи в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Гайана, отметил Бироль.
"Этот рост добычи будет более чем достаточен для удовлетворения глобального спроса на нефть, - сказал глава МЭА. - Таким образом, в отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года".
Бироль подтвердил прогноз МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть достигнет плато к концу текущего десятилетия, поскольку мир стремится отойти от использования ископаемого топлива в целях ограничения последствий для климата.
Он также отметил, что страны ОПЕК пока демонстрируют "хорошую дисциплину" в выполнении условий ограничения добычи, а также предостерег от дальнейшего снижения добычи, поскольку это может спровоцировать подъем цен и усиление инфляции.
МЭА опубликует очередной обзор по рынку нефти 15 февраля.
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