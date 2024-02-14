Январь во всем мире стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Январь этого года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений, тем самым, продолжив серию самых теплых месяцев, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Январь продолжил серию самых тёплых месяцев, это восьмой месяц подряд который является самым тёплым за всю историю наблюдений. Начиная с июня, семь месяцев 2023 года температура была очень высокой. И январь продолжил", - сказал Вильфанд в понедельник.
По его словам, это объясняется тем, что продолжается увеличение парниковых газов, а также влиянием Эль-Ниньо (аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана).
"По всем данным, по всем анализам, январь стал самым жарким за всю историю наблюдений. На 1,66 градуса выше средней температуры января за доиндустриальный период с 1850 по 1900 года", - уточнил он.
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