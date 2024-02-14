Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА)официальный курс маната по отношению к доллару на 14 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 февраля ЦБА установил на уровне 1.8213 маната/1EUR (13 февраля - 1.8299 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 февраля сохранил на уровне 0.0186 манат/1RUB (13 февраля - 0.0186 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0553 манат/1TRY (13 февраля - 0.0553 маната/1TRY).
Б.Рустамбеков
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