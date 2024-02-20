Азерэнержи и bp договорились о совместной разработке технического решения для электрофикации Сангачальского терминала

ОАО «Азерэнержи» и компания bp договорились о совместной выработке технического решения для электрофикации Сангачальского терминала в Баку.

«Азерэнержи и компания bp, как оператор Сангачальского терминала, подписали во вторник Меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом, стороны договорились о совместной разработке технического решения для проекта электрофикации Сангачальского терминала (ПЭСТ)», - говорится в сообщении общества.

Азерэнержи отмечает, что стороны намерены сотрудничать в вопросах определения общего объема работ по ПЭСТ и их распределения между собой и совместно работать над согласованием технического дизайна и коммерческих рамок проекта для уточнения объема будущих работ.

«Эти вопросы являются основным элементом для определения коммерческой эффективности данного проекта», - говорится в информации.

Азерэнержи указывает, что в случае успешной реализации ПЭСТ, сжигание газа, используемого в качестве топлива для энергоснабжения Сангачальского терминала, будет прекращено, и терминал будет получать электроэнергию из национальной энергосистемы.

Общество уточняет, что терминал будет получать из энергосистемы электроэнергию, вырабатываемую на солнечной станции «Шафаг», которую построит bp в Джабраильском районе Азербайджана.

«В случае, если этой энергии не будет хватать для энергоснабжения терминала, его энергоснабжение будет осуществлять со стороны Азерэнержи», - говорится в информации.

По оценке Азерэнержи, поскольку электроэнергия из энергосистемы менее углеродоемкая, то в результате электрификации выбросы парниковых газов от нефтегазовых операций на Сангачальском терминале сократятся, что внесет вклад в сокращение выбросов в Каспийском регионе и в переходе страны к зеленой энергетике в целом.

Как сообщалось, компания «Lightsource BP» (дочерняя структура компании BP plc) планирует в октябре 2024 года начать строительство солнечной станции (СЭС) "Шафаг" в Джабраильском районе Азербайджана. Территория станции составит 802 га, мощность переменного тока (генерирующая мощность) - 240 МВт, которая на пике может достичь 288 МВт.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство СЭС "Шафаг" позволит обеспечить электроэнергией Сангачальский терминал и экспортировать освободившийся газ в Европу. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 млн кВт.ч электроэнергии.

Минэнерго Азербайджана и BP 3 июня 2021 года подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.

BP рассчитывает в 2024 году подписать с правительством Азербайджана окончательное инвестиционное соглашение по проекту строительства СЭС.

Госнефтекомпания Азербайджана и "Азербайджанская инвестиционная компания" подписали с BP соглашение о присоединении к проекту строительства СЭС "Шафаг" 21 сентября 2023 года.

Сангачальский терминал, расположенный в 55 км к югу от Баку, является одним из важнейших объектов нефтегазовой промышленности Азербайджана. Терминал занимает площадь около 550 га, что делает его одним из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире. Терминал спроектирован и имеет потенциал для приема, обработки, хранения и экспорта нефти и газа со всех существующих морских месторождений, эксплуатируемых BP в Каспийском бассейне, и имеет потенциал для расширения.

Н.Аббасова