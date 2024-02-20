Положительное сальдо Азербайджана в 2023г в торговле со странами ЕС составило около 17 млрд евро

Товарооборот между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) по итогам 2023 года составил 21,4 млрд евро, что на 35,3% меньше показателя за аналогичный период 2022 года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Спад товарооборота в 2023 году связан с более низкими ценами на нефть и газ, чем в 2022 году, которые составляют основу товарооборота.
Согласно статданным, в I квартале прошлого года объем внешней торговли составил 5,9 млрд евро (спад на 3,4% год к году), во II кв. - 5,5 млрд евро (спад на 28,3%), в III кв. – 5 млрд евро (спад в 2,1 раза), в IV кв. – 5 млрд евро (спад на 43,7%).
Основными торговыми партнерами Азербайджана по итогам 2023 года среди стран Евросоюза являлись: Италия – 12,3 млрд евро (спад на 40,3%), Чехия – 1,4 млрд евро (спад на 4,3%), Германия – 1,36 млрд евро (спад на 37,8%), Греция - 1,32 млрд евро (спад на 45,1%) и Испания – 0,9 млрд евро (спад на 36,2%).
Экспорт из Азербайджана в страны ЕС в 2023 году составил 19,1 млрд евро (спад на 38,6%), в том числе, в I кв. - 5,3 млрд евро (спад на 8,2%), во II кв. - 4,9 млрд евро (спад на 31,8%), в III кв. - 4,4 млрд евро (спад в 2,2 раза), в IV кв. – 4,5 млрд евро (спад на 45,7%).
В свою очередь, импорт в Азербайджан из стран ЕС в 2023 году составил 2,3млрд евро (рост на 14,4%), в т.ч., в I кв. - 0,6 млрд евро (рост на 72,7%), во II кв. - 0,56 млрд евро (рост на 31%), в III кв. – 0,56 млрд евро (рост на 12,1%), в IV кв. – 0,58 млрд евро (спад на 22,3%).
Таким образом, положительное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях со странами ЕС в 2023 году составило 16,8 млрд евро (спад на 42,3%).
Р.Керимов
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