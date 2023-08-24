Страны ЕС увеличили в I полугодии экспорт в Азербайджан в 1,5 раза

Товарооборот между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) по итогам первого полугодия 2023 года составил 11,168 млрд евро, что на 18,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах статистического управления Европейского союза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, в I квартале текущего года объем внешней торговли составил 5,858 млрд евро (спад на 4,2% год к году), во II квартале - 5,31 млрд евро (спад на 30,1% г/г).

Основными торговыми партнерами Азербайджана в I полугодии среди стран Евросоюза являлись: Италия - 6,198 млрд евро (спад на 30,8% к январю-июню 2022 года), Греция - 781,224 млн евро (рост на 26,4%), Испания - 691,334 млн евро (рост на 76,9%), Чехия - 667,177 млн евро (рост на 8,1%) и Германия - 539,793 млн евро (спад на 51,3%).

Экспорт из Азербайджана в страны ЕС в январе-июне 2023 года составил 9,973 млрд евро (спад на 22,8%), в том числе, в первом квартале - 5,229 млрд евро (спад на 9,1%), во втором квартале - 4,744 млрд евро (спад на 33,8%).

В свою очередь, импорт в Азербайджан из стран ЕС в I полугодии 2023 года составил 1,195 млрд евро (рост на 50,1%), в том числе, в I квартале - 629,691 млн евро (рост на 72,7%), во II квартале - 564,896 млн евро (рост на 30,9%).

Таким образом, положительное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях со странами ЕС в I полугодии 2023 года составило 8,778 млрд евро (спад на 27,6% к январю-июню 2022 года).

По данным Евростата, в 2022 году товарооборот Азербайджана и стран ЕС достиг рекордных 33,091 млрд евро (рост в 2,3 раза по сравнению с 2021г). Экспорт Азербайджана вырос в 2,4 раза и достиг рекордных 31,044 млрд евро, импорт – на 39,4%, до 2,047 млрд евро.

Положительно сальдо Азербайджана в торговых отношениях с ЕС в 2022 году составило 28,997 млрд евро (+ 2,5 раза от показателя за 2021 год).

Р.Керимов