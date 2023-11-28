Азербайджан по итогам 9 мес. в торговле с ЕС имел положительное сальдо почти в 13 млрд евро

Товарооборот между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) по итогам трех кварталов 2023 года составил 16,4 млрд евро, что на 32,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в I квартале текущего года объем внешней торговли составил 5,9 млрд евро (спад на 3,4% год к году), во II квартале - 5,5 млрд евро (спад на 28,3%), в III квартале – 5 млрд евро (спад в 2,1 раза).
Основными торговыми партнерами Азербайджана по итогам трех кварталов среди стран Евросоюза являлись: Италия – 9,3 млрд евро (спад на 39,7% к январю-сентябрю 2022 года), Греция - 1,1 млрд евро (спад на 34,1%), Чехия – 1 млрд евро (спад на 0,1%), Германия – 0,9 млрд евро (спад на 35,7%) и Испания – 0,8 млрд евро (спад на 2,2%).
Экспорт из Азербайджана в страны ЕС в январе-сентябре 2023 года составил 14,6 млрд евро (спад на 36%), в том числе, в I квартале - 5,3 млрд евро (спад на 8,2%), во II квартале - 4,9 млрд евро (спад в 1,5 раза), в III квартале - 4,4 млрд евро (спад в 2,2 раза).
В свою очередь, импорт в Азербайджан из стран ЕС за девять месяцев этого года составил 1,8 млрд евро (рост на 35%), в том числе, в I квартале - 0,6 млрд евро (рост в 1,7 раза), во II квартале - 0,6 млрд евро (рост на 30,9%), в III квартале – 0,6 млрд евро (рост на 11,3%).
Таким образом, положительное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях со странами ЕС в январе-сентябре 2023 года составило 12,8 млрд евро (спад на 40,5% к январю-сентябрю 2022 года).
По пересмотренным данным Евростата, в 2022 году товарооборот Азербайджана и стран ЕС достиг рекордных 33,1 млрд евро (рост в 2,3 раза по сравнению с 2021г). Экспорт Азербайджана вырос в 2,4 раза и достиг рекордных 31,1 млрд евро, импорт – на 39,4%, до 2 млрд евро.
Положительно сальдо Азербайджана в торговых отношениях с ЕС в 2022 году составило 29,1 млрд евро (+ 2,5 раза от показателя за 2021 год).
Р.Керимов
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