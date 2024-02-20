AzerGold произвело 2000-й слиток

ЗАО "AzerGold" произвело 2000-й золото-серебряный слиток, говорится в сообщении общества.
"Сплав золота и серебра, обработанный на Човдарском Интегрированном Участке по Переработке (ЧИРУП), весит 21 кг. На следующем этапе планируется аффинирование слитка до 999,9 пробы и его продажа на мировой бирже", -говорится в информации.
По информации "AzerGold", первая отливка сплава была осуществлена 13 октября 2016 года. В настоящее время общество осуществляет добычу руд драгоценных металлов с месторождений, расположенных в Дашкесанском и Гейгельском районах, а их обработку - на ЧИРУП.
"На сегодняшний день в результате продажи на мировой бирже 402 тыс. унций золота и 761 тыс. унций серебра, добытых AzerGold, в экономику страны было привлечено более 1 млрд 137 млн манатов (около $669 млн по текущему курсу $1/1,7 манатов - ИФ)", - говорится в информации.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.
В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - (с февраля 2023 года).
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Положительное сальдо Азербайджана в 2023г в торговле со странами ЕС составило около 17 млрд евро
Азербайджан и Санкт-Петербург готовят «дорожную карту» сотрудничества до 2029г
Турпоток в Азербайджан в январе 2024г увеличился почти на 40%
МВД Азербайджана в январе изъяло наркотических средств на $13 млн
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе по подземному пути в Египет
Венгерские парламентарии проголосуют по вопросу о присоединении Швеции к НАТО в следующий понедельник
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
Кредит под залог недвижимости от Yelo Bank
AccessBank и Tegeta Motors Baku подписали договор о сотрудничестве в сфере финансирования и продажи специальной техники в Азербайджане
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы