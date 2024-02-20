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Бизнес и законодательство 20.02.2024 14:59

AzerGold произвело 2000-й слиток

ЗАО "AzerGold" произвело 2000-й золото-серебряный слиток, говорится в сообщении общества.

"Сплав золота и серебра, обработанный на Човдарском Интегрированном Участке по Переработке (ЧИРУП), весит 21 кг. На следующем этапе планируется аффинирование слитка до 999,9 пробы и его продажа на мировой бирже", -говорится в информации.

По информации "AzerGold", первая отливка сплава была осуществлена 13 октября 2016 года. В настоящее время общество осуществляет добычу руд драгоценных металлов с месторождений, расположенных в Дашкесанском и Гейгельском районах, а их обработку - на ЧИРУП.

"На сегодняшний день в результате продажи на мировой бирже 402 тыс. унций золота и 761 тыс. унций серебра, добытых AzerGold, в экономику страны было привлечено более 1 млрд 137 млн манатов (около $669 млн по текущему курсу $1/1,7 манатов - ИФ)", - говорится в информации.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - (с февраля 2023 года).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERGOLD, ЗОЛОТО, СЛИТОК


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