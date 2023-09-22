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Бизнес и законодательство 22.09.2023 18:05

Доходы AzerGold за 8 мес. от продажи золота и серебра на международном и внутреннем рынках составили около $55 млн

ЗАО «AzerGold» за январь-август 2023 года добыло 28,132 тыс. унций золота, что на 24% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении золотодобытчика.

По информации компании, серебра в отчетный период добыто 79,934 тыс. унций (спад на 37%).

За январь-август 2023 года «AzerGold» экспортировал 23,122 тыс. унций золота (спад на 30%) и 61,541 тыс. унций серебра (спад на 45%).

По данным общества, общий доход от экспорта драгметаллов «AzerGold» за отчетный период составил 79 млн 43,065 тыс. манатов (спад на 27%), в том числе от экспорта золота 76 млн 538,34 тыс. манатов (спад на 26%), серебра – 2 млн 504,725 тыс. манатов (спад на 39%).

«Несмотря на то, что объем добычи и экспортных операций за 8 месяцев текущего года меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в результате продолжающейся успешной деятельности ожидается превышение годовых показателей по добыче и экспорту», - отмечает золотодобытчик.

По данным AzerGold, продажи золота компанией на внутреннем рынке в январе-августе 2023 года составили 3,938 тыс. унций (рост в 2,04 раза), серебра - 23,518 тыс. унций (рост в 3,3 раза). При этом, доходы «AzerGold» от продажи золота и серебра на внутреннем рынке составили 14 млн 443,288 тыс. манатов (рост в 2 раза), в том числе золота - 13 млн 461,556 тыс. манатов (рост в 2 раза), серебра - 981,732 тыс. манатов (рост в 3,2 раза).

Таким образом, суммарные доходы ЗАО "AzerGold" от продажи от продажи золота и серебра на международном и внутреннем рынках за 8 месяцев 2023 года составили 93 млн 486,353 тыс. манатов ($54,9 млн по текущему курсу 1,7 манат/$1).

Как сообщалось, в настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - ( с февраля 2023 года).

В 2022 году AzerGold добыло 62,1 тыс. унций золота (рост 0,9%) и 223,1 тыс. унций серебра (рост на 65,9%). В 2023 году компания планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERGOLD, ЗОЛОТО, ДОБЫЧА/ЭКПОРТ


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