Азербайджан в 2023г увеличил экспорт яблок на 11%, выручку - на 10%

Азербайджан в 2023 году экспортировал 91,229 тыс. тонн свежих яблок на $52 млн 8,7 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.
По сравнению с 2022 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 10,9%, тогда как выручка выросла на 10%.
Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 2023 год в РФ экспортировано 79,548 тыс. тонн свежих яблок (рост на 3,2%) на сумму $51 млн 752,8 тыс. (рост на 3,1%). В целом, на РФ пришлось 87,2% экспорта яблок из Азербайджана.
Азербайджан в 2022 году экспортировал 82,291 тыс. тонн свежих яблок на $52 млн 8,7 тыс. По сравнению с 2021 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 23,1%, тогда как выручка выросла на 39,2%.
Б.Рустамбеков
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Положительное сальдо Азербайджана в 2023г в торговле со странами ЕС составило около 17 млрд евро
Азербайджан и Санкт-Петербург готовят «дорожную карту» сотрудничества до 2029г
Турпоток в Азербайджан в январе 2024г увеличился почти на 40%
МВД Азербайджана в январе изъяло наркотических средств на $13 млн
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе по подземному пути в Египет
Венгерские парламентарии проголосуют по вопросу о присоединении Швеции к НАТО в следующий понедельник
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
Кредит под залог недвижимости от Yelo Bank
AccessBank и Tegeta Motors Baku подписали договор о сотрудничестве в сфере финансирования и продажи специальной техники в Азербайджане
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы