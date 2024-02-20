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АПК 20.02.2024 15:09

Азербайджан в 2023г увеличил экспорт яблок на 11%, выручку - на 10%

Азербайджан в 2023 году экспортировал 91,229 тыс. тонн свежих яблок на $52 млн 8,7 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

По сравнению с 2022 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 10,9%, тогда как выручка выросла на 10%.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 2023 год в РФ экспортировано 79,548 тыс. тонн свежих яблок (рост на 3,2%) на сумму $51 млн 752,8 тыс. (рост на 3,1%). В целом, на РФ пришлось 87,2% экспорта яблок из Азербайджана.

Азербайджан в 2022 году экспортировал 82,291 тыс. тонн свежих яблок на $52 млн 8,7 тыс. По сравнению с 2021 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 23,1%, тогда как выручка выросла на 39,2%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЭКСПОРТ, ЯБЛОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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