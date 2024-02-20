Страны ЕС в 2023г увеличили поставки нефтепродуктов в Азербайджан на 73,8%

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году увеличили экспорт нефтепродуктов в Азербайджан на 73,8% по сравнению с 2022 годом, примерно до 24,4 тыс. тонн, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 62,9%, до 58,3 млн евро.
Среди стран Евросоюза в пятерку крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Азербайджан в 2023 году вошли: Германия - 7,8 тыс. т (рост на 59,5%) на 31,9 млн евро (рост на 88,7%), Греция - 7 тыс. т (рост в 6,8 раза) на 4,3 млн евро (рост в 3,9 раза), Бельгия - 4,2 тыс. т (рост на 26,7%) на 9,9 млн евро (рост на 31,2%), Венгрия - 1,3 тыс. т (рост на 50,9%) на 1,2 млн евро (рост на 30,2%) и Нидерланды - 0,9 тыс. т (спад на 2,8%) на 3,2 млн евро (рост на 30,3%).
В прошлом году нефтепродукты в Азербайджан поставлялись также из Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Хорватии, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Словакии.
Р.Керимов
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