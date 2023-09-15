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Дальнее зарубежье 15.09.2023 22:30

Еврокомиссия не продлила запрет на экспорт украинского зерна в ряд стран ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продуктов питания в ЕС.

В коммюнике ЕК также сообщается, что Украина со своей стороны согласна ввести меры, чтобы избежать нового всплеска импорта в Евросоюз.

"Срок действия существующих мер истекает сегодня. Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать резкого роста поставок зерна", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе.

В нем объясняется, что Европейская комиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий украинской сельскохозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) на рынок ЕС, и пришла к выводу, что благодаря работе координационной платформы по сельхозпродукции из Украины и временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, рыночные искажения в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.

Согласно заявлению ЕК, "конструктивный настрой всех участников платформы помог решить конкретные проблемы и обеспечил поток и даже рост экспорта в третьи страны за пределами ЕС".

При этом Украину обязали "принять с 16.09.2023 эффективные меры по контролю экспорта 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", а также "представить платформе план действий не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года".

Еврокомиссия и Украина обязались следить за ситуацией, используя платформу, "чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации".

"Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", - заверили в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ, РЕШЕНИЕ


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