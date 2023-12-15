Лидеры ЕС призывают помогать Украине экспортировать зерно

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе подтвердили, что поддерживают все усилия, нацеленные на помощь с экспортом украинского зерна.

"Европейский совет подчёркивает важность безопасности и стабильности в районе Черного моря. Жизненно важно, чтобы Украина могла экспортировать зерно, и чтобы оно достигало мировых рынков", - отмечается в заявлении Европейского совета.

"Европейский совет поддерживает все усилия, нацеленные на упрощение украинского экспорта зерна в наиболее нуждающиеся страны, в частности в Африку и на Ближний Восток", - говорится в нем.