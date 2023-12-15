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АПК 15.12.2023 11:01

Лидеры ЕС призывают помогать Украине экспортировать зерно

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе подтвердили, что поддерживают все усилия, нацеленные на помощь с экспортом украинского зерна.

"Европейский совет подчёркивает важность безопасности и стабильности в районе Черного моря. Жизненно важно, чтобы Украина могла экспортировать зерно, и чтобы оно достигало мировых рынков", - отмечается в заявлении Европейского совета.

"Европейский совет поддерживает все усилия, нацеленные на упрощение украинского экспорта зерна в наиболее нуждающиеся страны, в частности в Африку и на Ближний Восток", - говорится в нем.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, МОРЕ, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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