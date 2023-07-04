ЕК готова рассмотреть все возможности для поступления украинского зерна на мировые рынки

Еврокомиссия (ЕК) готова изучить все необходимые варианты действий для выхода украинского зерна на мировые рынки и призывает продлить черноморскую зерновую сделку, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Приоритет ЕК заключается в том, чтобы быть уверенным - украинское зерно сможет оказаться на мировом рынке, у потребителей. И мы призываем все стороны черноморской зерновой инициативы продлить эту важную инициативу", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы готовы рассмотреть любые решения, способные содействовать нашей цели", - отметил Стано.

При этом отвечая на вопрос, готовы ли в ЕК снять санкции с Россельхозбанка в обмен на согласие России продлить зерновую сделку, журналистам напомнили, что не комментируют "спекуляции из СМИ". Стано также разъяснил, что "все решения по санкциям обсуждают между государствами-членами конфиденциально".

"И мы никогда публично не комментируем происходящие обсуждения по введению или прекращению санкций. Это прерогатива государств-членов", - добавил он.