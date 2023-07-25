Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8822 RUR   0.0188 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

24.07 $/bbl +/- WTI 78.74 +1.67 Brent 82.74 +1.67

АПК 25.07.2023 16:33

В ЕС отмечают важность «балтийского коридора» для вывоза украинского зерна

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо членов литовского правительства с предложением использовать порты Балтии как альтернативу для вывоза украинского зерна и ответит на него, заявил официальный представитель ЕК Адальберт Янц.

"Все коридоры солидарности важны. Комиссия полностью привержена тому, чтобы улучшать каждый из этих коридоров. В частности, балтийский коридор является важным коридором", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

При этом представитель ЕК добавил, что до ответа на это письмо Еврокомиссия не будет выступать с предварительными комментариями для СМИ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в понедельник в совместном письме призвали Европейскую комиссию укрепить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.

Во вторник в Брюсселе заседает Совет ЕС по сельскому хозяйству, который, в частности, по словам Навицкаса, рассматривает вопросы экспорта украинского зерна через Евросоюз, в том числе через страны Балтии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЗЕРНО, БАЛТИЯ


Похожие новости


Украина полностью готова к переговорам о членстве в ЕС Боррель предложил направить дополнительно миллиарды евро на поставки оружия Украине ЕС предложит создать фонд для финансирования помощи украинской армии в течение четырех лет Ряд стран ЕС решили создать фонд поддержки восстановления Украины, выделят на это 400 млн евро Глава Еврокомиссии не исключает скорого вступления Украины в ЕС ЕК готова рассмотреть все возможности для поступления украинского зерна на мировые рынки Брюссель рассчитывает на активную роль Мадрида в оказании помощи ЕС Украине - глава ЕК Орбан против выделения Украине новых средств ЕС, пока Киев не отчитается о предыдущих траншах Венгрия заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины Украина, Молдова и Грузия должны еще работать над критериями для вступления в Евросоюз - ЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az