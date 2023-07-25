В ЕС отмечают важность «балтийского коридора» для вывоза украинского зерна

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо членов литовского правительства с предложением использовать порты Балтии как альтернативу для вывоза украинского зерна и ответит на него, заявил официальный представитель ЕК Адальберт Янц.

"Все коридоры солидарности важны. Комиссия полностью привержена тому, чтобы улучшать каждый из этих коридоров. В частности, балтийский коридор является важным коридором", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

При этом представитель ЕК добавил, что до ответа на это письмо Еврокомиссия не будет выступать с предварительными комментариями для СМИ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в понедельник в совместном письме призвали Европейскую комиссию укрепить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.

Во вторник в Брюсселе заседает Совет ЕС по сельскому хозяйству, который, в частности, по словам Навицкаса, рассматривает вопросы экспорта украинского зерна через Евросоюз, в том числе через страны Балтии.