Из Башкирии в Азербайджан отправлена первая в 2024 году партия полуфабрикатов из индейки

Башкирское предприятие по производству полуфабрикатов из мяса индейки экспортировало в Азербайджан первую в 2024 году партию своей продукции, сообщает Россельхознадзор.

«Общий вес проконтролированной специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан партии замороженной мясной продукции составил 36 тонн. Товары башкирского птицевода отгружены 14 февраля», - отмечается в сообщении.

Перед отгрузкой зарубежному контрагенту мясная продукция прошла лабораторные испытания в полном объеме в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Полуфабрикаты признаны соответствующими требованиям страны-импортера. На партию выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D.