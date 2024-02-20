Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0184 GBR   2.1397 TRY   0.055

Цена на нефть

19.02 $/bbl +/- WTI 79.19 0.00 Brent 83.56 +0.09

АПК 20.02.2024 20:40

Из Башкирии в Азербайджан отправлена первая в 2024 году партия полуфабрикатов из индейки

Башкирское предприятие по производству полуфабрикатов из мяса индейки экспортировало в Азербайджан первую в 2024 году партию своей продукции, сообщает Россельхознадзор.

«Общий вес проконтролированной специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан партии замороженной мясной продукции составил 36 тонн. Товары башкирского птицевода отгружены 14 февраля», - отмечается в сообщении.

Перед отгрузкой зарубежному контрагенту мясная продукция прошла лабораторные испытания в полном объеме в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Полуфабрикаты признаны соответствующими требованиям страны-импортера. На партию выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАШКИРИЯ, ИНДЕЙКА, ИМПОРТ


Похожие новости


Российская ИрАэро с 29 марта откроет рейс из Уфы в Баку Президент Башкирии собирается посетить Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az