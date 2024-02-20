Из Башкирии в Азербайджан отправлена первая в 2024 году партия полуфабрикатов из индейки

Башкирское предприятие по производству полуфабрикатов из мяса индейки экспортировало в Азербайджан первую в 2024 году партию своей продукции, сообщает Россельхознадзор.
«Общий вес проконтролированной специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан партии замороженной мясной продукции составил 36 тонн. Товары башкирского птицевода отгружены 14 февраля», - отмечается в сообщении.
Перед отгрузкой зарубежному контрагенту мясная продукция прошла лабораторные испытания в полном объеме в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Полуфабрикаты признаны соответствующими требованиям страны-импортера. На партию выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D.
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