Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0184 GBR   2.1476 TRY   0.055

Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 78.18 -1.01 Brent 82.34 -1.22

Оборона 21.02.2024 18:50

Уставный капитал Azersilah составит 500 млн манатов

Кабмин Азербайджана 20 февраля утвердил устав и структуру ЗАО «Оборонно-промышленного холдинга “Azersilah».

Согласно документу, уставный капитал Холдинга составляет 500 млн манатов ($294,1 млн по текущему курсу), все акции общества принадлежат государству.


Холдинг функционирует при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.


В состав наблюдательного совета холдинга входят 3 человека, включая председателя.


Текущее руководство деятельностью компании осуществляет генеральный директор.


Штат Azersilah состоит из 118 сотрудников.


В структуру Холдинга входят следующие предприятия: ООО “Научно-производственное предприятие «Iqlim», Научно-производственное предприятие «Senayecihaz», а также хозяйственные общества, управление, филиалы и представительства.


Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 сентября 2023 года подписал указ о создании оружейного холдинга Azersilah. Холдинг будет заниматься производством, экспортом и продажей оружия, осуществлять работу в области управления подведомственными юридическими лицами на основе единых принципов, совершенствования их деятельности, повышения их финансовой устойчивости и стабильности.


Цель создания холдинга - превращение Азербайджана в один из основных промышленных центров по производству оружия в регионе; повышение конкурентоспособности и стабильности финансово-экономической деятельности государственных предприятий, действующих в этой сфере за счет применения передовых практик корпоративного управления; дальнейшего усиления контроля над доходами и расходами, организации управления в секторе на основе единых принципов.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZERSILAH, УСТАВ, КАПИТАЛ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az