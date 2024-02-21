Уставный капитал Azersilah составит 500 млн манатов

Кабмин Азербайджана 20 февраля утвердил устав и структуру ЗАО «Оборонно-промышленного холдинга “Azersilah».

Согласно документу, уставный капитал Холдинга составляет 500 млн манатов ($294,1 млн по текущему курсу), все акции общества принадлежат государству.





Холдинг функционирует при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.





В состав наблюдательного совета холдинга входят 3 человека, включая председателя.





Текущее руководство деятельностью компании осуществляет генеральный директор.





Штат Azersilah состоит из 118 сотрудников.





В структуру Холдинга входят следующие предприятия: ООО “Научно-производственное предприятие «Iqlim», Научно-производственное предприятие «Senayecihaz», а также хозяйственные общества, управление, филиалы и представительства.





Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 сентября 2023 года подписал указ о создании оружейного холдинга Azersilah. Холдинг будет заниматься производством, экспортом и продажей оружия, осуществлять работу в области управления подведомственными юридическими лицами на основе единых принципов, совершенствования их деятельности, повышения их финансовой устойчивости и стабильности.





Цель создания холдинга - превращение Азербайджана в один из основных промышленных центров по производству оружия в регионе; повышение конкурентоспособности и стабильности финансово-экономической деятельности государственных предприятий, действующих в этой сфере за счет применения передовых практик корпоративного управления; дальнейшего усиления контроля над доходами и расходами, организации управления в секторе на основе единых принципов.





Х.Насирзаде