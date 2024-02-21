Exxon Mobil инвестирует $1,4 млрд в проект по выпуску этилена в Китае в 2024 году

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует в этом году инвестировать 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в строительство завода по производству этилена в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун), сообщает агентство "Синьхуа".

Компания уже вложила свыше 30 млрд юаней в первый этап этиленового проекта в Хуэйчжоу, заявил руководитель ExxonMobil в Китае Жан-Марк Татон. Ожидается, что объекты, построенные в рамках первого этапа, будут введены в эксплуатацию к концу этого года после тестового запуска.

Данный завод, который может стать одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в КНР, расположен в нефтехимическом промышленном парке "Даявань".

Проект с общим объемом инвестиций около $10 млрд будет введет в строй в два этапа. Первый состоит из установки парового крекинга и производственных мощностей по производству высокоэффективного полиэтилена и полипропилена.