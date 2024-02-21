Азербайджан придает большое значение укреплению партнерских отношений в Евразии - Алиев

Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению партнерских отношений в Евразийском регионе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

“Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению партнерских отношений в Евразийском регионе, характеризующихся динамичным развитием. Азербайджан, как надежная транзитная страна, обладающая развитой транспортно-логистической инфраструктурой, играет важную роль с точки зрения продвижения регионального сотрудничества в Евразии, стимулирования экономического прогресса, усиления взаимной связанности”, - отметил Алиев в своем письме участникам XXVII Евразийского экономического саммита.





Он также отметил, что Евразийский экономический саммит является престижной платформой, на которой собираются государственные деятели, известные политики и бизнесмены, проводится обмен мнениями о процессах, происходящих в нашем регионе и в глобальном масштабе, обсуждаются пути преодоления нынешних сложных кризисов.





Президент отметил, что нынешняя повестка дня Саммита, в том числе его сессия, посвященная вопросам климатического кризиса, окружающей среды и энергетики, как всегда, представляют особую актуальность.





“Азербайджан уделяет большое внимание вопросам борьбы с изменениями климата, прилагает усилия, направленные на обеспечение совместной деятельности для снижения их негативных последствий. Неслучайно единогласным решением всех стран одно из самых престижных международных мероприятий в мире - 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) будет проведена в 2024 году именно в Азербайджане”, - подчеркнул Алиев.





Х.Насирзаде