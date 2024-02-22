Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА)официальный курс маната по отношению к доллару на 22 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 февраля ЦБА установил на уровне 1.8412 маната/1EUR (21 февраля - 1.8386 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 февраля установил на уровне 0.0183 манат/1RUB (21 февраля - 0.0184 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 февраля ЦБА установил на уровне 0.0548 манат/1TRY (21 февраля - 0.055 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков