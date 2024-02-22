Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА)официальный курс маната по отношению к доллару на 22 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 февраля ЦБА установил на уровне 1.8412 маната/1EUR (21 февраля - 1.8386 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 февраля установил на уровне 0.0183 манат/1RUB (21 февраля - 0.0184 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 февраля ЦБА установил на уровне 0.0548 манат/1TRY (21 февраля - 0.055 маната/1TRY).
Б.Рустамбеков
Спецназ Азербайджана провел учения по ведению боя в условиях суровых морозов
Политика Парижа к Баку предвзята и направлена на создание новой напряженности в регионе - МИД Азербайджана
Американский космический аппарат Nova-C вышел на орбиту Луны
Девелопер MCR покупает лондонскую телебашню BT Tower за $350 млн, превратит её в отель
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева в перечень экстремистов и террористов
США нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене - CENTCOM
Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи почти на $16 млн
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы