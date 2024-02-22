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22.02.2024 14:10

AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования

Accessbank представляет скидочную кампанию для работников сферы образования. Чтобы отметить неоценимый вклад учителей и поддержать их стремление достичь своих финансовых целей более доступным и удобным способом, AccessBank объявляет о запуске специальной скидочной кампании до 5%.

Кампания действует с 15 февраля по 30 апреля.

Согласно условиям кампании AccessBank, работники сферы образования получат скидку до 5% на кредиты сроком от 6 до 48 месяцев. В рамках кампании минимальная годовая процентная ставка составляет 10%, максимальная — 19%.

Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС): минимальная 13,45% - максимальная 20,69%. Комиссия: 1-3%. Срок кредита: минимальный 6 месяцев - максимальный 48 месяцев.

Accessbank приглашает всех работников сферы образования воспользоваться этой возможностью и персонализированными финансовыми решениями, адаптированными к их потребностям. С помощью скидочной кампании до 5% для работников образования, AccessBank продолжает демонстрировать свою приверженность политике внедрения доступных финансовых решений в нашей стране.

Для заказа продукта, перейдите по ссылке: https://bit.ly/accessbank-interfax-ru-tehsil-nagd-kredit

Оформить наличный кредит можно в филиалах банка. Дополнительная информация о филиалах предоставлена по ссылке: http://bit.ly/accessbank-filiallar . Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook,Instagram,Linkedin).

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az