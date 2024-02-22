Азербайджан отправит экспортную миссию в Латвию

Азербайджан планирует экспортную миссию в Латвию с целью изучения и расширения возможностей доступа местных экспортеров на латвийский рынок, а также для презентации товаров.
Об этом было заявлено в ходе встречи исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева и заместителя министра сельского хозяйства Латвии Нормундса Шмитса, сообщили в AZPROMO.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Абдуллаев проинформировал собеседника о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, включая бренд Made in Azerbaijan и субсидирование логистики.
На встрече латвийские предприниматели были приглашены к участию в выставке «InterFood Azerbaijan», которая пройдет в мае этого года.
В свою, Шмитс отметил, что в Латвии существует значительный спрос на экспортируемую Азербайджаном сельскохозяйственную продукцию, и подчеркнул важность координации между импортерами и экспортерами.
Он добавил, что «активизация сотрудничества в таких сферах, как безопасность пищевых продуктов, ветеринарный и фитосанитарный контроль, будет стимулировать экспорт продукции местных компаний в Латвию». «В этом контексте в рамках координации предпринимателей, работающих в обеих странах, достигнута договоренность об обмене информацией о потенциальной экспортно-импортной продукции между сторонами», - подчеркивает AZPROMO.
Р.Керимов
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