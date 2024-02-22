Чешские фермеры организовали массовые протесты на границах страны

Не менее 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники сконцентрировались в четверг на дорогах Чехии, а также на границах страны со Словакией, Польшей и Германией, сообщает Чешское радио со ссылкой Сельскохозяйственную палату страны.
По данным радио, фермеры блокировали движение близ города Годонина на автотрассе, ведущей в сторону Словакии. Десятки тракторов находятся и на границе с Польшей, но движение там не ограничивали. На границе с Германией проходит встреча чешских фермеров с их немецкими коллегами.
По словам главы Сельскохозяйственной палаты Яна Долежала, протесты вызваны "действительно бедственным положением фермеров".
"Фермеры действительно находятся в отчаянном положении. К протестам присоединились сотни мелких, неорганизованных сельхозпроизводителей, а также большое количество компаний, не занимающихся первичным сельскохозяйственным производством. Это лишь подчеркивает, насколько глубок кризис во всей отрасли", - сказал он.
Долежал отметил, что пока протест проходит мирно: "В первую очередь мы хотим привлечь внимание к самым крупным проблемам фермеров, а не осложнять жизнь в Чехии. Однако мы не исключаем, что протесты продолжатся, будь то на европейском или на национальном уровне".
Протесты сельхозпроизводителей в Чехии поддержали и их коллеги из Венгрии.
Протестующие недовольны излишней бюрократией, политикой чешских властей в сфере ценообразования на электроэнергию для сельхозпредприятий, ограничениями на использование удобрений, а также "зеленым курсом" ЕС, предусматривающим достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто не совместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.
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