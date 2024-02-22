Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0183 GBR   2.1491 TRY   0.0548

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 77.91 +0.87 Brent 83.03 +0.69

Транспорт и связь 22.02.2024 18:50

Группа AGR объявила о старте производства и продаж автомобилей под брендом Solaris

AGR Automotive Group (ООО "АГР"), владеющая бывшим заводом Hyundai в Санкт-Петербурге, объявила о старте производства автомобилей под брендом Solaris и их продаж на российском рынке.

Как сообщила пресс-служба компании, модельный ряд бренда Solaris включает модели: седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть ООО "АГР". Гарантия на них составит 3 года, или 100 тыс. км пробега - в зависимости от того, что наступит ранее.

Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии до ухода Hyundai из РФ. Соответственно, в связке с новым брендом Solaris указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям моделей.

"Старт производства и продаж автомобилей под новым брендом Solaris - очень важный этап в реализации нашей стратегии. Мы уверены, что модели нового бренда будут по достоинству оценены нашими клиентами, а широкая география нашей дилерской сети и производственные возможности нашего завода в Санкт-Петербурге позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка", - цитирует пресс-служба AGR гендиректора компании Алексея Калицева.

Завод ООО "Автомобильный завод "АГР" (ранее - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. На данный момент общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек, сообщает группа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, AGR, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az