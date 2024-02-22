Словацкий премьер выступает за запрет импорта сельхозпродукции из Украины

Глава правительства Словакии Роберт Фицо высказал мнение о необходимости сохранения запрета на поставку в страну ряда сельскохозяйственных товаров из Украины.

"Европейская комиссия демонстрирует отсутствие заинтересованности в защите как словацких, так и европейских фермеров. Она слепа и глуха. Мы должны ответить на это суверенной внешней политикой Словакии и запретом на импорт ряда сельхозтоваров из Украины", - сказал он в четверг, выступая перед протестующими фермерами. Слова премьера приводит Словацкое радио.

"На рынок ЕС без каких-либо пошлин и квот можно импортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию - от зерна до мяса птицы, яиц и меда. Конечно, это наносит ущерб словацким фермерам", - отметил Фицо.

Массовые протесты сельхозпроизводителей проходят в четверг в столице страны Братиславе и многих других городах Словакии.

Протесты вызваны недостаточной защитой европейских рынков, фермеры также выражают недовольство "зеленым курсом" ЕС, предусматривающим достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто не совместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством, а также излишней бюрократией при получении субсидий.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия из Украины в соседних с ней странах. Это вызвало протесты местных фермеров. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне.