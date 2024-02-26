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Дальнее зарубежье 26.02.2024 20:15

Премьер Словакии на встрече лидеров ЕС планирует инициировать обсуждение мирного урегулирования на Украине

Глава правительства Словакии Роберт Фицо на встрече лидеров ЕС в Париже в понедельник намерен обратить внимание коллег на подходы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.

"Премьер-министр заявил, что постарается инициировать обсуждение темы мирного решения конфликта на Украине", - приводят слова Фицо словацкие СМИ.

Он отметил, что несколько стран НАТО рассматривают идею направления своих солдат на Украину, однако при этом никто в странах альянса не говорит о мире.

Фицо подчеркнул, что Словакия не направит своих солдат на Украину, но продолжит оказывать гуманитарную помощь и помощь в разминировании, а также в обучении украинских солдат на территории Словакии.

Позже в понедельник в Париже пройдет встреча лидеров стран ЕС, основной темой которой станет ситуация на Украине.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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