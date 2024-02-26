Премьер Словакии на встрече лидеров ЕС планирует инициировать обсуждение мирного урегулирования на Украине

Глава правительства Словакии Роберт Фицо на встрече лидеров ЕС в Париже в понедельник намерен обратить внимание коллег на подходы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.

"Премьер-министр заявил, что постарается инициировать обсуждение темы мирного решения конфликта на Украине", - приводят слова Фицо словацкие СМИ.

Он отметил, что несколько стран НАТО рассматривают идею направления своих солдат на Украину, однако при этом никто в странах альянса не говорит о мире.

Фицо подчеркнул, что Словакия не направит своих солдат на Украину, но продолжит оказывать гуманитарную помощь и помощь в разминировании, а также в обучении украинских солдат на территории Словакии.

Позже в понедельник в Париже пройдет встреча лидеров стран ЕС, основной темой которой станет ситуация на Украине.