Премьер Словакии на встрече лидеров ЕС планирует инициировать обсуждение мирного урегулирования на Украине

Глава правительства Словакии Роберт Фицо на встрече лидеров ЕС в Париже в понедельник намерен обратить внимание коллег на подходы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.
"Премьер-министр заявил, что постарается инициировать обсуждение темы мирного решения конфликта на Украине", - приводят слова Фицо словацкие СМИ.
Он отметил, что несколько стран НАТО рассматривают идею направления своих солдат на Украину, однако при этом никто в странах альянса не говорит о мире.
Фицо подчеркнул, что Словакия не направит своих солдат на Украину, но продолжит оказывать гуманитарную помощь и помощь в разминировании, а также в обучении украинских солдат на территории Словакии.
Позже в понедельник в Париже пройдет встреча лидеров стран ЕС, основной темой которой станет ситуация на Украине.
Алиев: Армения и те, кто за ней стоят, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее в Ходжалы
Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана
Число населенных пунктов в Карабахе и В.Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся граждане Азербайджана, достигнет 20 - Алиев
bp начала добычу газа на северо-восточном крыле месторождения Шах-Дениз
Азербайджан к 26 февраля поставил в РФ 1,8 млн яиц
Алиев заложил фундамент мемориала Ходжалинского геноцида
Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы