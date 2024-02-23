Манат подорожал к евро и лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА)официальный курс маната по отношению к доллару на 23 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 февраля ЦБА установил на уровне 1.8403 маната/1EUR (22 февраля - 1.8412 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 февраля сохранил на уровне 0.0183 манат/1RUB (22 февраля - 0.0183 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 февраля ЦБА установил на уровне 0.0547 манат/1TRY (22 февраля - 0.0548 маната/1TRY).
Б.Рустамбеков
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