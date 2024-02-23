СК A-Qroup увеличила в 2023г чистую прибыль в 12 раз, активы – сократила на 7%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «A-Qroup» по итогам деятельности в 2023 году составила 698,897 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль СК A-Qroup по итогам деятельности в 2022 году составила 57,19 тыс. манатов. Таким образом, чистая прибыль компании в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла в 12,2 раза.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2023 год доходы компании составили 25 млн 281,634 тыс. манатов (рост на 14,7%). В том числе прямые страховые премии составили 21 млн 124,52 тыс. манатов (спад на 14,2%), инвестиционные доходы – 549,461 тыс. манатов. Положительное значение страховых резервов компании в 2023 году составило 2 млн 207,386 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2023 год составили 24 млн 408,013 тыс. манатов (рост на 11,1%). В том числе страховые выплаты – 15 млн 335,783 тыс. манатов (рост на 19,6%), возврат по премиям – 731,301 тыс. манатов, расходы на ведение страхового дела – 5 млн 225,412 тыс. манатов, остальное - другие статьи.

Доналоговая прибыль компании за 2023 год составила 873,621 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 174,724 тыс. манатов.

В 2023 году активы компании сократились на 7,1% - до 27 млн 126,538 тыс. манатов, обязательства - на 15,3% - до 15 млн 21,165 тыс. манатов, тогда как капитал вырос на 5,6% - до 12 млн 105 тыс. 373,53 манатов.

Уставный капитал остался без изменений - 10 млн 5,25 тыс. манатов.

В 2023 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 8,1% - до 6 млн 250 тыс. млн манатов.

ОАО A-Qroup действует на страховом рынке с 1995 года.

Х.Насирзаде