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23.02.2024 12:48

Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом

Nar и Азербайджанский технологический университет подписали меморандум о взаимопонимании в целях поддержки развития образования в Азербайджане и подготовки местных специалистов в области телекоммуникаций.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное тренинги, мероприятия, конференции и специальные встречи между расположенным в Гяндже Азербайджанским Технологическим Университетом (АТУ) и мобильным оператором Nar. Целью меморандума является улучшение профессиональной подготовки студентов в технической сфере. В рамках этого сотрудничества профессиональные техническая команда Nar поделится своими теоретическими и практическими знаниями со студентами университета. Студенты получат неоценимое преимущество для своей будущей карьеры, пройдя стажировку в подразделениях Nar, соответствующих их специальности.

Касательно нового сотрудничества генеральный директор Nar Гуннар Панке сказал, что основной целью является подготовка отечественных специалистов в области коммуникаций в Азербайджане: «Для нас, как Nar, очень важно, чтобы наши высококачественные услуги предоставлялись местными специалистами. Наше намерение – сформировать азербайджанских специалистов как профессионалов, востребованных на мировом рынке».

Ректор Азербайджанского Технологического Университета (АТУ) Яшар Омаров подчеркнул, что сотрудничество с Nar в первую очередь пойдет на благо студентам: «Я очень рад, что Nar начинает сотрудничать с нами. Уверен, что богатый опыт профессиональных сотрудников Nar сыграет исключительную роль в развитии наших студентов как специалистов. Ведь современный мир требует от студентов получения практических знаний во время учебы».

Отметим, что в соответствии с направлением стратегии КСО по поддержке образования, Nar ранее реализовал совместные проекты с Азербайджанским Техническим Университетом и Нахчыванским Государственным Университетом. При поддержке Nar в Азербайджанском Техническом Университете была создана первая и единственная в Азербайджане лаборатория GSM, имеющая собственное покрытие мобильной сети.

Nar, который в настоящее время предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов, является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов за последние 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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