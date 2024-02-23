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Происшествия 23.02.2024 14:16

В Ходжалы найдено очередное массовое захоронение

В Ходжалинском районе (Карабахский регион Азербайджана -ИФ) обнаружено очередное массовое захоронение тел.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в ходе строительства в районе водопроводно-канализационной системы были найдены останки тел, предположительно, погибших во время Ходжалинского геноцида (в феврале 1992 года - ИФ).

"Найденные останки скелетов со связанными руками и ногами в основном принадлежат детям и женщинам ", - отмечается в информации.

Массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями, которое произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, признано как самое крупное и жестокое кровопролитие за время Первой Карабахской войны. Число погибших, включая замёрзших в пути, составило 613 человек, 150 пропали без вести.

Х.Насирзаде

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Тэги: ХОДЖАЛЫ, ЗАХОРОНЕНИЕ, ОСТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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