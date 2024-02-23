В Ходжалы найдено очередное массовое захоронение

В Ходжалинском районе (Карабахский регион Азербайджана -ИФ) обнаружено очередное массовое захоронение тел.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в ходе строительства в районе водопроводно-канализационной системы были найдены останки тел, предположительно, погибших во время Ходжалинского геноцида (в феврале 1992 года - ИФ).

"Найденные останки скелетов со связанными руками и ногами в основном принадлежат детям и женщинам ", - отмечается в информации.

Массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями, которое произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, признано как самое крупное и жестокое кровопролитие за время Первой Карабахской войны. Число погибших, включая замёрзших в пути, составило 613 человек, 150 пропали без вести.

Х.Насирзаде