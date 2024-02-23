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Происшествия 23.02.2024 14:56

В Ходжалы найдены останки минимум 4 тел - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана опубликовала некоторые подробности обнаруженного в Ходжалинском районе (Карабахский регион Азербайджана) очередного массового захоронения тел.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 февраля в прокуратуру Ходжалинского района поступила информация об обнаружении массового захоронения тел в ходе восстановительных работ в центре города Ходжалы, недалеко от бывшей фабрики ковров.

"На место обнаружения прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Союза судебно-медицинских экспертиз и патологической анатомии Минздрава, Национальной академии наук Азербайджана, Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан и азербайджанской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК). В результате были изъяты фрагменты костей для проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия", - говорится в информации.

По данным Генпрокуратуры, экспертиза установила нахождение в захоронении останков минимум 4 тел (одно из тел предположительно 4-5-летнего ребенка), подвергшихся пыткам, руки которых были связаны веревкой, и по предварительным характеристикам возраст захоронения составляет не менее 25 лет.

"В настоящее время продолжаются работы для полного обследования места обнаружения захоронения. Расследованием данного факта занимается Управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры", - отмечается в информации.

Массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями, которое произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, признано как самое крупное и жестокое кровопролитие за время Первой Карабахской войны. Число погибших, включая замёрзших в пути, составило 613 человек, 150 пропали без вести.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ХОДЖАЛЫ, ЗАХОРОНЕНИЕ, ОСТАНКИ

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