Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана

Число человеческих останков, обнаруженных в местах массового захоронения в Ходжалы, достигло 18, говорится в совместной информация Генпрокуратуры и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц .

Как сообщалось ранее, в центре освобожденного города Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой) проводится расследование после обнаружения массового захоронения человеческих останков в ходе раскопок, проведенных в рамках комплексных реставрационно-восстановительных работ.

"В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 людям, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними", - отмечается в информации.

Согласно сообщению, они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению, они не были индивидуально похоронены в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены признаками для определения их местоположения.

"Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками "Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста, был проведен осмотр места происшествия и с целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза и лабораторные исследования, а также другие необходимые процессуальные действия", - подчеркивается в информации.

На данной стадии судебно-генетической экспертизы установлено личность 8 лиц:

Жители района Ходжалы:

1 Алиев Агали Наиб оглы, 01.06.1933

2 Алиева Сураййа Бехбуд кызы, 01.06.1933

3 Махмудов Акиф Сейдулла оглы, 01.06.1962

4 Селимов Хазар Саявуш оглы, 01.09.1974

5 Селимова Тамилла Агамирзе кызы, 01.06.1935

Жители города Ханкенди:

6 Джавадов Али Мусул оглы, 15.06.1954

7 Исмаилов Исмаил Бахман оглы, 01.08.1955

8 Магеррамова Басира Вели кызы, 01.06.1954

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в районе Ходжалинского района 26 февраля 1992 года.

В.Алиев