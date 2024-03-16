Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана

Число человеческих останков, обнаруженных в местах массового захоронения в Ходжалы, достигло 18, говорится в совместной информация Генпрокуратуры и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц .
Как сообщалось ранее, в центре освобожденного города Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой) проводится расследование после обнаружения массового захоронения человеческих останков в ходе раскопок, проведенных в рамках комплексных реставрационно-восстановительных работ.
"В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 людям, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними", - отмечается в информации.
Согласно сообщению, они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению, они не были индивидуально похоронены в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены признаками для определения их местоположения.
"Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками "Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста, был проведен осмотр места происшествия и с целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза и лабораторные исследования, а также другие необходимые процессуальные действия", - подчеркивается в информации.
На данной стадии судебно-генетической экспертизы установлено личность 8 лиц:
Жители района Ходжалы:
1 Алиев Агали Наиб оглы, 01.06.1933
2 Алиева Сураййа Бехбуд кызы, 01.06.1933
3 Махмудов Акиф Сейдулла оглы, 01.06.1962
4 Селимов Хазар Саявуш оглы, 01.09.1974
5 Селимова Тамилла Агамирзе кызы, 01.06.1935
Жители города Ханкенди:
6 Джавадов Али Мусул оглы, 15.06.1954
7 Исмаилов Исмаил Бахман оглы, 01.08.1955
8 Магеррамова Басира Вели кызы, 01.06.1954
Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в районе Ходжалинского района 26 февраля 1992 года.
В.Алиев
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