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Карабах 02.03.2024 18:15

Количество останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 13 человек - Генпрокуратура Азербайджана

Количество останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 13 человек, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в субботу обнаружены останки еще трех человек в массовом захоронении в городе Ходжалы (Карабахский регион).

"Сегодня были найдены останки еще трех человек. Таким образом, на данный момент в этом массовом захоронении обнаружены останки как минимум 13 человек, двое из которых, предположительно несовершеннолетние", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из информации Генпрокуратуры.

Ведомство подчеркивает, следствием установлено, что они подверглись бесчеловечному обращению и физическому насилию. Осмотр места происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана продолжается расследование по факту обнаружения массового захоронения в ходе земляных работ в центре города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОДЖАЛЫ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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