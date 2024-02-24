США просили Израиль не атаковать управляемую ХАМАС полицию, которая охраняла гумпомощь при доставке в сектор Газа

США призывали Израиль прекратить удары по полицейским, которыми руководило движение ХАМАС и которые обеспечивали безопасность конвоев с гуманитарной помощью в секторе Газа, сообщает в субботу Axios со ссылкой на неназванных представителей американских и израильских властей.

"Администрация президента США Джо Байдена просила Израиль остановить атаки на управляемые ХАМАС полицейские силы, которые эскортировали грузовики с гумпомощью в Газу", - заявили Axios три представителя властей США и Израиля.

По данным американских властей, эти полицейские работали на КПП "Рафах" и на "Керем-Шалом" со стороны сектора Газа. Однако из-за ударов Израиля они покинул посты, причем не менее 11 полицейских в Рафахе погибли. В результате вооруженные бандиты смогли захватывать гумпомощь.

Однако, по словам израильских источников, Израиль отклонил призыв США, поскольку он хочет добиться того, чтобы ХАМАС более не управляло Газой. Представители властей Израиля заверили, что у них есть альтернативные планы доставки гумпомощи, к примеру, в районе эз-Зейтун города Газа: так, речь идет о сотрудничестве с местными жителями, настроенными против ХАМАС.

В то же время источник в администрации США заявил Axios, что пока процесс не идет. "Продовольствие должно поступать или в Газе будет голод. И это нанесет огромный ущерб Израилю", - объяснил он.

Между тем, в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН отметили, что за последние недели количество грузовиков с гумпомощью, въезжающих в анклав, резко сократилось. Гуманитарный координатор ООН в регионе Джейми МакГолдрик заявил, что частично виной служит - ухудшение ситуации с безопасностью по обе стороны границы.

Он рассказал, что в итоге многие грузовики, проехавшие в Газу, попали в руки банд преступников или отчаявшихся палестинцев. МакГолдрик также выразил надежду на то, что Израиль откроет путь для провоза гумпомощи на север сектора Газа, наиболее нуждающегося в помощи, и даст гарантии, что не будет атаковать охраняющих их полицейских.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.